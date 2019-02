Logistica portuale, al via due corsi gratuiti per nuove figure professionali

Due corsi gratuiti, grazie al co-finanziamento del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna, per formare nuovi profili professionali da inserire nelle imprese del Cluster dei nodi intermodali della regione ER.I.C., allo scopo di rafforzare le competenze regionali in ambito logistico, ferroviario e intermodale.

In programma il 26 febbraio a Bologna, nella sede di Confindustria Emilia-Romagna, e il 4 marzo a Ravenna, nella sede del Centro per l’impiego, i primi due incontri di presentazione dei percorsi formativi, cui presenzieranno le imprese promotrici dell’iniziativa. Dopo un ampio lavoro di identificazione dei fabbisogni delle competenze portato avanti con le aziende (Cepim-Interporto Parma, Dinazzano Po, Hupac-Terminal Intermodale di Piacenza, Interporto di Bologna, Lotras, Logtainer, Porto di Ravenna-Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, Terminali Italia-Gruppo FS) in autunno sono stati presentati due progetti di formazione per le figure di Intermodal Terminal Manager e di Operatore del Trasporto Multimodale, che hanno ottenuto il finanziamento del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna.

Soggetti attuatori del progetto il Sestante Romagna (via Barbiani 8/10-Ravenna) dove verrà svolta la didattica, e la Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica. I percorsi formativi avranno una durata di 600 ore per il Terminal Operator e 500 ore per l’Intermodal Terminal Manager con avvio previsto rispettivamente il 3 aprile e il 2 maggio. Per iscriversi, inviare il curriculum e la scheda di iscrizione alla referente del corso: estrocchi@confindustriaromagna.it - 0544210425.