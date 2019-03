Lungomare chiuso per gli eventi, la cooperativa bagnini: "Imprese penalizzate"

Con la primavera alle porte sono pochi i giorni che separano le imprese stagionali di Cervia dall'apertura delle attività. In vista dei primi weekend di sole si prevede l’arrivo dei turisti al mare, oltre che per la consueta passeggiata domenicale, anche per le festività di aprile.

"Abbiamo rilevato, guardando il calendario degli eventi del Comune di Cervia sul sito istituzionale, che da fine marzo e durante le festività di aprile sono previste molte iniziative che prevedono il coinvolgimento, e quindi la chiusura di domenica, di lunghi tratti del lungomare di Cervia - spiega il presidente della Cooperativa bagnini di Cervia Fabio Ceccaroni, preoccupato per i divieti di transito previsti sul lungomare per le iniziative calendarizzate - Queste iniziative, prevalentemente sportive, sono numericamente di più dell’anno scorso, quando già registrammo le lamentele delle imprese le cui attività sono in parte compromesse dalla chiusura del Lungomare Deledda. La chiusura totale della strada, infatti, su cui la Cooperativa non viene interpellata, penalizza chi svolge attività nei luoghi interdetti al transito, visto che non permette la normale accessibilità dei turisti con nessun mezzo. Avevamo già segnalato questa preoccupazione in diverse occasioni. Auspichiamo di poter incontrare al più presto l'amministrazione per condividere soluzioni equilibrate tali da mitigare il disagio. Crediamo che si possa intervenire con provvedimenti comunque rispettosi delle norme sulla sicurezza".