Made in Italy, Coldiretti contro l'etichetta 'a semaforo': "Boccia anche l'olio di Brisighella dop"

"Il mancato accordo sulla tutela dei prodotti alimentari ad indicazioni geografica (Dop/Igp) colpisce quasi un miliardo di esportazioni Made in Italy, con il via libera a imitazioni e tarocchi, dal Parmesan al falso Prosecco fino al Chianti in polvere". E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento al testo dell’accordo sulla Brexit che, nella parte relativa alla tutela delle Dop e delle Igp (articolo 50 comma 2), è segnata in bianco: "il che significa che non c'è intesa a livello politico sulla questione e che occorre negoziare ancora - proseguono da Coldiretti - Proprio in Gran Bretagna è stata smascherata dalla Coldiretti la vendita di miracolosi kit che promettono in poche settimane di produrre in casa i vini e i formaggi italiani più prestigiosi al costo di poche sterline, ma sono stati in passato denunciati anche i casi della vendita del falso Prosecco alla spina in un mercato come quello inglese che assorbe una bottiglia di Prosecco italiana su tre vendute all’estero. A preoccupare è anche il rischio che con l’uscita dall’Unione Europea si affermi in Gran Bretagna una legislazione sfavorevole alle esportazioni agroalimentari italiane, come l’etichetta nutrizionale a semaforo sugli alimenti che si sta diffondendo in gran parte dei supermercati inglesi e che boccia ingiustamente quasi l’85% del Made in Italy a denominazione di origine protetta. L’etichetta semaforo indica con i bollini rosso, giallo o verde il contenuto di nutrienti critici per la salute come grassi, sali e zuccheri, ma non basandosi sulle quantità effettivamente consumate, bensì solo sulla generica presenza di un certo tipo di sostanze, portando così a conclusioni fuorvianti e arrivando a promuovere cibi spazzatura come le bevande gassate dalla ricetta ignota e a bocciare elisir di lunga vita come l’olio extravergine di oliva di Brisighella, la più antica Dop italiana".