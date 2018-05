Maltempo e siccità: come chiedere il rimborso dei danni

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha pubblicato un avviso per la richiesta danni caudati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di giugno, luglio e agosto 2017. La richiesta del contributo può interessare il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio. Per quanto riguarda gli immobili privati e le attività produttive, sarà effettuato un controllo circa il nesso di causalità tra i danni e l’evento calamitoso, e anche la realizzazione delle unità immobiliari danneggiate a uso abitativo e produttivo in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni di legge.

I soggetti interessati (proprietari dell’immobile o eventualmente conduttore o beneficiario rispettivamente, titolari delle attività economiche/produttive interessate, amministratore di condominio per le parti comuni), dovranno compilare e inviare la domanda per il rimborso danni entro il 31 maggio 2018. La domanda non costituisce automaticamente diritto di rimborso. Lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici nei mesi di giugno, luglio e agosto 2017 nel territorio delle Province di Ferrara, di Ravenna, e di Forlì- Cesena è stato riconosciuto con delibera del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2017 fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento. Per ulteriori informazioni e per scaricare tutta la modulistica necessaria, consultare il sito www.labassaromagna.it.