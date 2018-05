Massimo Gottifredi è il nuovo Presidente della cooperativa Atlantide di Cervia, eletto dal nuovo Consiglio di Amministrazione a 5, costituito anche dai soci Lucie Domeniconi, Francesca Fabbrica, Alessandra Mainardi, Fabiana Succi. Vicepresidente si riconferma Francesca Fabbrica. Il rinnovo delle cariche sociali è avvenuto giovedì e chiude la lunga presidenza di Andrea Quadrifoglio: 10 anni al timone di Atlantide e tante decisioni prese per traghettare la cooperativa attraverso la crisi e risollevarla, “l’avventura più importante della mia vita” come dichiarato al termine dell’Assemblea. Andrea Quadrifoglio rimane a capo dell’area commerciale e marketing di Atlantide.

Riminese di origine, Massimo Gottifredi ha 55 anni e due figli, una laurea in Giurisprudenza e un Emba alla Bologna Business School dell’Alma Mater. Cooperatore dal 1983 come socio fondatore e Presidente della Cooperativa Le Navi di Cattolica, vanta un’esperienza di tre anni a Barcellona con il ruolo di Responsabile di una delle 10 zone del Villaggio Olimpico di Barcellona 1992, poi assessore al turismo della Provincia di Rimini dal 1998 al 2004, vicesindaco di Cattolica dal 2004 al 2006 e Presidente di Apt Emilia Romagna dal 2006 al 2010. Dal 2011 è in Legacoop Romagna e attualmente responsabile nazionale “Legacoop per il Turismo”.

"È una responsabilità importante - dichiara Gottifredi - che accetto con entusiasmo. È mia intenzione portare avanti un lavoro di squadra, valorizzando le professionalità presenti in azienda. Credo che il futuro della cooperativa sia fatto di sinergie con il territorio e in rete con il mondo cooperativo".