Maurizio Rustignoli confermato come Presidente di Cooperativa Spiagge Ravenna

Maurizio Rustignoli, titolare di stabilimenti balneari a Punta Marina Terme, è stato confermato Presidente della Cooperativa Spiagge Ravenna anche per il prossimo triennio. E’ stato eletto all’unanimità dal nuovo Consiglio di Amministrazione convocato per i primi adempimenti statutari successivi all'assemblea di rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Insieme al Presidente è stata nominata vicepresidente vicario Bruna Montroni, unitamente agli altri due vice presidenti Ricky De Zordo e Ivan Turci.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Spiagge Ravenna, che associa tutti gli oltre 200 stabilimenti balneari del Comune di Ravenna, è composto di 15 operatori balneari in rappresentanza dei diversi lidi, di cui 4 operatrici. Nelle prossime riunioni di Consiglio verranno nominati gli operatori componenti degli importanti gruppi di lavoro attraverso i quali è articolata la Cooperativa: Commissione Salvataggio e Commissione Acquisti, oltre ai gruppi che, tra gli altri, si occuperanno di erosione e Parco Marittimo. Il Consiglio e le Commissioni si avvalgono del Direttore Riccardo Santoni.

Numerosi e di stringente attualità i temi sul tappeto per la categoria: la vicenda del riordino legislativo del settore balneare, la revisione di parti del piano comunale dell’arenile, la lotta all’erosione, l'analisi delle soluzioni legate all'imminente progetto del Parco Marittimo, il confronto e le iniziative in vista della prossima stagione, ecc. Il primo appuntamento in agenda è la tradizionale Fiera delle imprese balneari programmata per il 19 e 20 febbraio presso il Pala De Andrè.