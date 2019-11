Mauro Mambelli è il nuovo coordinatore del Tavolo Provinciale delle Associazioni Imprenditoriali

Mauro Mambelli, Presidente Confcommercio provincia di Ravenna, è il nuovo coordinatore del Tavolo Provinciale delle Associazioni Imprenditoriali. Il passaggio di consegne da Alessandro Brunelli, Delegato Territoriale di AGCI Emilia-Romagna a Mambelli è avvenuto mercoledì mattina.

Costituito nel 2009 da tutte le Associazioni di rappresentanza AGCI, CIA Romagna, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative Ravenna-Rimini, Confesercenti, Confimi Industria Romagna, Confindustria Romagna, Copagri e Legacoop Romagna, il Tavolo ha l’obiettivo di essere una sede di confronto e sintesi a favore dell’imprenditoria ravennate e per lo sviluppo economico del nostro territorio. Essendo un organismo di coordinamento tra Associazioni e di interfaccia tra il mondo imprenditoriale e le istituzioni, sin dal momento della sua costituzione si è stabilito che la carica di Coordinatore e quella di Vicecoordinatore vengano affidate a rotazione annuale ai settori delle varie Organizzazione aderenti.

Dopo aver ringraziato le Associazioni per la continua collaborazione e concreto supporto ai lavori del Tavolo, il coordinatore uscente Alessandro Brunelli, ha ripercorso alcuni momenti che hanno caratterizzato quest’ultimo anno di gestione AGCI del Tavolo provinciale, a cominciare dalla Manifestazione organizzata sull’oil&gas, Regolamento Tari, Ponte Felisio, chiusura della Ravegnana, Ponte Assi, Regolamento di Polizia Urbana.

Il nuovo coordinatore Mambelli, ringraziando Brunelli per il lavoro svolto e l’azione di coordinamento puntuale, si è detto onorato dell’incarico, certo del supporto di tutte le componenti del Tavolo. Al termine del passaggio di consegne, le Associazioni hanno incontrato il ViceSindaco del Comune di Ravenna Eugenio Fusignani sul nuovo Regolamento di Polizia Urbana. Nelle scorse settimane il Tavolo aveva inviato al ViceSindaco un documento unitario con le osservazioni al nuovo Regolamento. E’ iniziato così oggi un confronto tra l’Amministrazione comunale e il Tavolo dell’imprenditoria ‘parallelo’ a quello della Commissione consiliare al fine di iniziare un percorso di interlocuzione sui 40 articoli che compongono il Regolamento. Fusignani ha precisato che quello di oggi è il primo di una serie di incontri con il Tavolo sul Regolamento di Polizia Urbana. Con ogni probabilità il Regolamento andrà in approvazione del Consiglio comunale non prima di febbraio 2020.