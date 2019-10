Med Store apre a Faenza, è boom di presenze 

Alle 16 in punto, forbici alla mano, il sindaco Giovanni Malpezzi, insieme all'amministratore Sandro Parcaroli e al direttore generale Stefano Parcaroli hanno ufficialmente dato inizio alla nuova avventura Med Store a Faenza.

E poi il via alla prima giornata con clienti di tutte le età accorsi alla ricerca dell’iPhone perfetto o per semplice curiosità. Ad accogliere i visitatori d’ora in poi saranno i quattro ragazzi impiegati nella gestione dello store: Valentina Turroni, Nicola Chiarini, Nicola Proni, Nicolò Morini.

“Con lo store di Faenza – spiega Sandro Parcaroli, amministratore unico del Gruppo Med Store – raggiungiamo quota sette negozi in Emilia Romagna: siamo anche a Ravenna, Bologna (due sedi), Modena e Forlì (anche qui con due sedi). In questa regione, dove siamo presenti in quantità massiccia, abbiamo avuto un riscontro particolarmente positivo e ci troviamo bene, infatti stiamo lavorando per aprire un’ulteriore sede a Cesena”. In tutto sono già diciotto i negozi che formano la catena, ma Parcaroli pensa al futuro con l’ambizione di espandersi: “A dicembre la sede centrale di Macerata cambierà veste e si rinnoverà: abbiamo ideato un design strabiliante per 5000 metri quadri di struttura. Il prossimo obiettivo è quello di arrivare in Lombardia”.

Da Med Store Faenza l’intero universo Apple in un ambiente trasparente e luminoso, dal design minimalista in un layout semplice e allo stesso tempo elegante, subito riconoscibile. Protagonisti anche i migliori marchi della musica come Beats, Bose, Sonos e Marshall, il top della grafica e video con Wacom, GoPro, DJI, droni e le ultime novità LEGO. Un luogo dove scoprire (e provare) i prodotti dedicati alla domotica per trasformare la propria casa in un appartamento del futuro. Spazio anche alla formazione Apple: seminari, workshop e one to one per approfondire le proprie conoscenze.

Per celebrare l’apertura, fino al 3 novembre speciali offerte sottocosto valide esclusivamente nel negozio del centro commerciale Le Maioliche fino a esaurimento scorte, consultabili in questa pagina: https://www.medstore.it/faenza

E per la Partita Iva possibilità di leasing o noleggio operativo.

Orari apertura: da lunedì a sabato dalle 9 alle 21 e domenica dalle 10 alle 20,30.