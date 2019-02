Meno ore di formazione per aprire una lavanderia: "Una vittoria della Cna"

E’ arrivata una prima positiva (pur se ancora parziale) svolta per il settore delle tintolavanderie. Con il Decreto Legge “semplificazioni”, da poco approvato dal Parlamento, si è portato a 250 il numero di ore obbligatorie di formazione per acquisire la qualifica professionale di responsabile tecnico: un requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività. La Legge che regolamenta l’accesso alla professione risale al 2006 e prevedeva un percorso formativo di 450 ore. In un settore in difficoltà - per il cambio delle abitudini sociali e per l’aumento della concorrenza sleale e dell’abusivismo - questo ha significato nei fatti la chiusura di molte imprese storiche che non potevano più vendere l’attività visto che i corsi per ottenere la qualifica non partivano; in particolare per il costo causato dalle troppe ore richieste.

“Prima – dichiara Francesca Gemelli, portavoce Cna Tintolavanderie di Ravenna e dell’Emilia-Romagna - il monte ore era talmente eccessivo che si traduceva in tempi e costi quasi insostenibili che, di fatto, hanno scoraggiato l’accesso a questo tipo di attività. In alcuni casi queste difficoltà portavano ad aggirare la norma, per assenza di controlli, e a ricorrere all’apertura di finte lavanderie a gettoni. Un fenomeno molto diffuso, specialmente in alcune aree del territorio, perché per aprire un self service non è prevista la figura del responsabile tecnico e in alcuni casi si apriva così per poi invece svolgere illegalmente la stessa attività delle lavanderie artigianali. E’ un cambiamento importante che la Cna ha proposto e sostenuto con forza. Ora è necessario che la Conferenza delle Regioni intervenga sul vecchio accordo per rimodulare la formazione portandola a 250 ore (una parte delle quali potrebbero essere online) passando poi il timone alle Regioni per avviare i percorsi professionali che, fino ad oggi e tranne rare eccezioni, è stato impossibile far partire. L’obiettivo finale – conclude Gemelli – è sempre quello di offrire un buon servizio al cliente e consentire l’abbattimento sostanziale delle ore e dei costi per l’accesso alla professione, puntando realmente al rispetto della legge e favorendo il rilancio professionale del settore lavanderie artigiane”.