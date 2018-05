Massa Lombarda, nel parco Piave ritorna il Mercato del contadino

A Massa Lombarda ritorna, da martedì, il Mercato del contadino. Nel parco Piave si potranno trovare, ogni martedì pomeriggio fino al 18 dicembre, i prodotti della campagna locale, direttamente dal produttore al consumatore. Il mercato sarà aperto nel mese di maggio dalle 15.30 alle 19.30; da giugno a settembre dalle 16 alle 20, mentre da ottobre a novembre l’orario previsto è dalle 14.30 alle 18.

"Il Mercato del contadino rappresenta una formula commerciale antica, ma sempre attuale, come la riscoperta delle nostre migliori tradizioni – spiega il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi -. Grazie a questa iniziativa offriamo alle aziende agricole la possibilità di proporre, tramite la vendita diretta, i loro prodotti e ai nostri concittadini il piacere di fare la spesa all'aria aperta, a prezzi accessibilissimi e sapendo con certezza la provenienza di ciò che acquistano. In tal modo la spesa non resta solamente un atto pratico, ma diventa un momento conviviale che aiuta a rafforzare il legame sociale dei cittadini col loro territorio”.

L’ingresso del parco Piave è in via Dini e Salvalai 34. L’iniziativa è realizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Cia, Coldiretti, Auser e Circolo polisportiva massese.