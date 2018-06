Alla scoperta di formaggi, confetture, salumi e miele a km0: il Villaggio Slow piace

Buona la prima nella sede della Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo per "Villaggio Slow", il nuovo mercato contadino ed artigianale di Ponte Nuovo di Ravenna. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza dell’assessore all’agricoltura del Comune di Ravenna, Massimo Cameliani. Il mercato è nato dalla collaborazione tra la Cooperativa Sociale Villaggio del Fanciullo e Slow Food – Ravenna con l’intenzione di offrire ai ravennati un mercato dei produttori dell’ortofrutta oltre che dei prodotti trasformati come confettura, formaggi, salumi e miele. Gli organizzatori si sono posti anche l’obiettivo di accompagnare l’evento con iniziative di animazione, degustazione di prodotti e di attività didattiche che sappiano promuovere i principi di una sana agricoltura e di una equilibrata alimentazione.

I numerosi visitatori del mercato, che si è protratto fino alle ore 20, hanno potuto acquistare le offerte degli oltre 16 espositori presenti, provenienti da diverse località della Romagna, che si sono prestati ad illustrare le caratteristiche di territorialità, salubrità e qualità dei loro prodotti. L’ospite d’onore dell’evento è stato Graziano Pozzetto, scrittore ed esperto di gastronomia, cofondatore di ArciGola e di Slow Food. Durante il mercato tutti i visitatori hanno potuto assaggiare un buon piatto di “saraghina a scottadito” accompagnato dalla piadina romagnola. Villaggio Slow, come previsto, replicherà il prossimo venerdì sempre dalle 16 alle 20 e sempre al Villaggio del Fanciullo di Ponte Nuovo, in via Del Pino 102/104 (angolo via 56 Martiri). Per l’occasione sarà offerto a tutti i presenti un assaggio di formaggi accompagnati da buon vino.