Mercato immobiliare: quanto costa comprare o affittare casa a Ravenna

Con la chiusura del secondo semestre del 2018 e la rilevazione dei dati relativi al mercato immobiliare in Emilia Romagna riferiti a dicembre, è tempo di bilanci per il mattone. Secondo l’Osservatorio di Immobiliare.it gli ultimi sei mesi dell’anno appena trascorso sono stati caratterizzati da oscillazioni minime per quanto riguarda i prezzi richiesti per gli immobili in vendita, che hanno perso appena lo 0,2% avvicinandosi alla stabilità, e da una lieve ripresa dei canoni di locazione (+0,5% da giugno a dicembre 2018).

Sul fronte delle compravendite, i prezzi richiesti risultano tendenzialmente stabili in tutte le città capoluogo di provincia. L’unica eccezione è Forlì, dove invece il prezzo medio al metro quadro di 1.638 euro registrato a dicembre 2018 risulta in calo dell’1,3% rispetto al valore di giugno. Tutte le altre città hanno chiuso gli ultimi sei mesi dell’anno con valori del mattone fermi attorno a variazioni vicine allo zero; solo Modena e Piacenza registrano prezzi in aumento di un punto percentuale. A Bologna, dove i prezzi delle case in vendita si sono attestati a 2.754 euro/mq, ben oltre la media regionale che invece si ferma a 1.948 euro/mq, i valori degli immobili residenziali risultano pressoché stabili. Guardando però alla variazione annuale, Bologna è caratterizzata da un andamento del mercato decisamente positivo con prezzi in aumento del 3,7%, così come positivo risulta il trend di Modena e Rimini, entrambe +4,2% su base annuale. E a Bologna va ancora meglio il settore delle locazioni con un’oscillazione semestrale dei costi pari al +1,6%, e superiore ai 6 punti percentuali su base annuale. Di nuovo, Bologna risulta la più cara: per affittare un’abitazione da 60 mq in città servono in media 726 euro al mese mentre a Reggio Emilia, la più economica in regione, ne bastano 448. E guardando sempre al mercato delle locazioni, il settore risulta stabile in quasi tutti i capoluoghi.

Considerando il trend semestrale fanno eccezione Modena e Ravenna, rispettivamente -4,2% e -1,7%, mentre spiccano per trend positivi Parma (+7%) e Cesena (+5%). A Ravenna i prezzi delle case in vendita si sono attestati a 1879 euro al metro quadro (dietro a Bologna, Rimini, Modena e Cesena e contro una media regionale di 1948 euro al mq). L'affitto invece è di 8,86 euro al mq (dietro a Bologna, Rimini, Parma e Cesena).