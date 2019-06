Mercatone Uno, la crisi colpisce 450 famiglie in Regione: "L'obiettivo sia la tutela dei lavoratori"

“Sulla situazione di Mercatone Uno, il Movimento 5 Stelle è dalla parte dei lavoratori. Per questo abbiamo già chiesto ai sindacati un incontro nei prossimi giorni per seguire la vicenda anche a livello locale e per valutare le soluzioni da mettere in campo in sinergia con quanto sta facendo il Governo”.

È quanto dichiara Silvia Piccinini, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, riguardo alla delicata situazione di Mercatone Uno: “Siamo convinti che questa crisi, che coinvolge 450 famiglie solo in Emilia-Romagna, non debba entrare all’interno delle diatribe da campagna elettorale e di come sia invece indispensabile che vi sia massima collaborazione fra le istituzioni. Per questo ci aspettiamo grande senso di responsabilità da parte di tutti nell’evitare inutili polemiche politiche. L’obiettivo da perseguire – conclude Piccinini – deve essere quello di tutelare l’occupazione e risolvere, una volta per tutte, una situazione di incredibile instabilità che si protrae ormai da molto tempo”.