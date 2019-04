Tutti i dipendenti partecipano allo sciopero: e il Mercatone Uno resta chiuso

I sindacati di categoria territoriali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil giovedì hanno partecipato a un incontro a Roma al Ministero dello Sviluppo economico. Erano presenti, oltre ai sindacati, i rappresentanti dell’azienda Shernon Holding srl, i funzionari del ministero e il commissario nominato dal tribunale di Milano per la richiesta di concordato in continuità avanzata dall’azienda.

La Shernon Holding, a sei mesi dall’acquisizione del gruppo Mercatone Uno, ha infatti presentato domanda di concordato al tribunale di Milano. Giovedì i sindacati hanno dichiarato sciopero per tutto il gruppo e a Russi c’è stata l’adesione totale dei lavoratori, con la conseguente chiusura del punto vendita. I lavoratori si sono recati a Roma in pullman e hanno protestato davanti alla sede del ministero, insieme ai sindacati. "C’è una grande preoccupazione per le sorti dei dipendenti - commentano i rappresentanti dei sindacati - L’incontro ha evidenziato la disponibilità del ministero a collaborare per trovare una soluzione e nell’immediato chiediamo una maggiore chiarezza su dove verranno reperite le risorse e su quale sarà il piano aziendale. Un prossimo incontro è previsto per il 30 maggio, data in cui il ministero farà una verifica su quanto richiesto all’azienda".