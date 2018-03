Mingozzi porta Ravenna a Roma per l'incontro delle città portuali

Mercoledì 21 marzo si riunisce a Roma presso la sede dell'Anci la Consulta nazionale delle città portuali presieduta dal sindaco di Livorno Filippo Nogarin. Alla riunione sarà presente Giannantonio Mingozzi che ne fa parte in qualità di presidente di Tcr, il terminal container partecipato da Sapir e Contship.

L'incontro è convocato per esaminare il decreto legge in vigore dallo scorso 24 febbraio che modifica alcune funzioni delle Autorità Portuali nel rapporto con gli enti locali: "Con i Comuni in particolare - sottolinea Mingozzi - perché si introducono novità con il Documento di Pianificazione e si interviene sul Piano Regolatore Portuale ed eventuali varianti; occorre che tutte le città portuali trovino una posizione comune sia sulla necessità di abbreviare i tempi di approvazione delle decisioni infrastrutturali che riguardano i nostri porti, sia sul lavoro portuale e sulla composizione dei Comitati di Gestione che non possono escludere la presenza di rappresentanti dei Comuni di appartenenza".