Modello 730 precompilato: come funziona e quali vantaggi offre?

Fisco digitale: di cosa si tratta, chi riguarda e quali vantaggi offre la consegna online del modello 730 precompilato? L’iniziativa “Entrate in internet”, promossa dall’Agenzia delle entrate, in collaborazione con il progetto Pane e Internet della Regione Emilia-Romagna e con il Comune di Ravenna, è nata per rispondere a queste e a tante altre domande sul fisco digitale. A tal fine funzionari dell’ Agenzia delle entrate saranno disponibili a fornire chiarimenti e dare risposte durante due incontri pubblici che si terranno mercoledì 9 e mercoledì 16 maggio, alle 17, nella sala Buzzi, in via Berlinguer 11.

Il modello 730 precompilato

A partire dal 16 aprile 2018 l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata con diversi dati già inseriti: dalle spese sanitarie a quelle universitarie, dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica. Chi accetta online il 730 precompilato senza modificarlo non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a controlli documentali.

Partecipazione e iscrizione agli incontri

Per venire incontro ai cittadini l'Agenzia delle entrate ha deciso di proporre due edizioni dello stesso evento: è possibile partecipare a uno o a entrambi gli incontri. La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita. Si tratta di incontri pubblici di alfabetizzazione informatica e fiscale con l’obiettivo di favorire l’inclusione, la conoscenza e l’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle entrate, in completa sintonia con la filosofia di Pane e Internet e del progetto informatic@adulti over60 del Comune. Il prossimo appuntamento, sul fascicolo sanitario elettronico, è fissato per martedì 29 maggio sempre alle 17 nella stessa sala Buzzi. Per informazioni: Ufficio decentrato via Berlinguer - Tel. 0544482015 / 6 (dalle 8 alle 13 dal lunedì al venerdì); email: rgardini@comune.ra.it