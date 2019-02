Modificare la destinazione di terreni da edificabili ad agricoli: le scadenze

Lunedì 25 febbraio scadranno i termini per la presentazione delle osservazioni alla “Variante in riduzione 2018 al Psc e conseguenti modifiche al Rue, al 2° Poc e al Piano di zonizzazione acustica". Si invitano pertanto i cittadini che avessero interesse a modificare la destinazione urbanistica di terreni da edificabili ad agricoli a presentare osservazione nei modi seguenti (nel rispetto delle forme previste dalla legge, ad esempio obbligo di posta elettronica certificata per imprese e professionisti): inviando la scansione dell'osservazione firmata dal richiedente tramite pec di cui il richiedente sia titolare o pec di cui sia titolare il tecnico incaricato, allegando copia del documento d'identità del richiedente; all’indirizzo di posta certificata del Comune di Ravenna (progettazioneurbanistica.comune.ravenna@legalmail.it) a cui vanno eventualmente allegati esclusivamente file pdf (no zip, no altri formati); presentando l'osservazione in carta semplice (opzione possibile solo per i privati cittadini) firmata dal richiedente presso l’Ufficio Archivio e Protocollo (con sede in piazza del Popolo 1, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il giovedì dalle 15 alle 17) o presso gli Uffici della Progettazione Urbanistica (via Mura di Porta Serrata 11, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13); infine, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al sindaco del Comune di Ravenna, piazza del Popolo 1 (per la validità dei termini di consegna farà fede il timbro postale di spedizione).