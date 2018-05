E' morto Terenzio Medri, storico presidente degli albergatori di Cervia

“Siamo rimasti profondamente addolorati per la scomparsa di Terenzio. La sua attività politica e associativa ai vertici locali e regionali di Ascom e Confcommercio è sempre stata di stimolo e di riferimento per le scelte turistiche e imprenditoriali della nostra città. Un uomo che grazie al suo impegno, alla sua determinazione e lungimiranza ci ha insegnato che nel turismo bisogna sempre guardare avanti ed essere innovativi, regalandoci fino all’ultimo preziosi consigli”.

Sono le parole del sindaco di Cervia, Luca Coffari, sulla morte di Terenzio Medri, storica figura di Ascom Confcommercio e degli albergatori di Cervia.

“Con l’iniziativa “Cervia la spiaggia ama il libro” di cui è stato promotore e sostenitore, ha lanciato un importante messaggio culturale, sensibilizzando alla vacanza non solo come momento di divertimento, ma anche di piacevole lettura e riflessione. Fino all’ultimo è sempre stato presente nella nostra comunità e si è dedicato con passione e determinazione alla sua attività con straordinaria riservatezza e dignità nell’affrontare la sofferenza” dice Coffari. “Terenzio ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del nostro turismo e tutta la città di Cervia gli esprime stima e gratitudine. Porgo ai familiari il mio cordoglio personale, quello dell’Amministrazione comunale e dell'intera città di Cervia”

IL CORDOGLIO DELL'ASSESSORE CORSINI - “Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Terenzio Medri. Ricordo con stima e affetto Terenzio come grande amico e anche come grande protagonista del Turismo, un interlocutore serio e affidabile. E’ stato un uomo delle istituzioni che aveva a cuore la crescita dell' l’industria turistica della nostra Regione impegnandosi tutta la vita per questo obiettivo". Nella sua lunga carriera è stato presidente dell’Associazione albergatori di Cervia Ascom. E’stato anche a capo di Ascom Confcommercio Cervia e vicepresidente provinciale Confcommercio Ravenna, oltre ad aver avuto ruoli importanti a livello regionale e nazionale. Tutte le più importanti riforme del settore in Emilia-Romagna portano il suo fondamentale contributo. “Ha sempre stimolato in modo costruttivo lo sviluppo di questo settore regalando grandi eventi come "La spiaggia ama il libro”, una manifestazione che ha portato a Cervia grandi personaggi dello spettacolo, della cultura e della politica, facendone in questi anni un punto di riferimento dell’estate in Riviera”. “Un pensiero di particolare affetto va alla famiglia – ha aggiunto Corsini – a cui voglio esprimere la vicinanza mia e della Giunta regionale”.