Nasce a Cervia un polo formativo di alto livello dedicato a imprenditori e professionisti

“Volare alto, sognare, non arrendersi mai…crescere e fare crescere” sono queste le parole che Terenzio Medri ha lasciato in eredità e dalle quali è nata l’ispirazione per creare la scuola di formazione dedicata all’ospitalità turistica - per iniziativa di Ascom Confcommercio Cervia e Iscom Emilia Romagna. Forte è la convinzione che, in questo momento di crisi nei tanti settori produttivi, il turismo possa ancora giocare un ruolo prioritario dello sviluppo economico ed occupazionale del nostro paese.

"Sostenere gli imprenditori del turismo, del commercio e servizi nella loro crescita professionale, preparare personale altamente qualificato e offrire alle imprese servizi di ricerca per la selezione del personale - con particolare riguardo a quello stagionale - diventa dunque fondamentale e strategico. Presso l’Accademia dell’Ospitalità saranno attivati percorsi formativi dedicati a imprenditori, a persone occupate nelle loro aziende che necessitano di adattare le loro competenze ai mutati fabbisogni del lavoro e alle persone disoccupate che vogliono investire il loro futuro professionale nel settore turistico. Obiettivo principale dell’Accademia è promuovere e diffondere una Cultura dell’Ospitalità - organizzando corsi con docenti di alto livello garantendo un elevato standard formativo. Ma l’Accademia non si limita alla formazione: uno degli altri obiettivi è orientare le persone all’interno del mercato lavoro nell’industria del turismo, tramite la condivisione di corsi e percorsi collaboratici con Istituti scolastici superiori e Università. Inoltre, da Cervia in collegamento con le altre sedi Iscom.ER, inizia anche un progetto di affiancamento agli imprenditori per supportarli nella ricerca e selezione di personale preparato e disponibile anche al lavoro stagionale – mettendoli in collegamenti con le imprese di altre località a stagionalità invernale in una logica di sostegno alla mobilità territoriale interstagionale dei lavoratori" si legge in una nota di Confcommercio Ascom Cervia

All’inaugurazione saranno presenti i Consiglieri del Consiglio Nazionale Federalberghi - di cui Terenzio Medri ha fatto parte per lungo tempo – il Presidente Nazionale Bernabò Bocca, l’Assessore Regionale Andrea Corsini, il Sindaco di Cervia Luca Coffari, il Presidente di Confcommercio Ascom Cervia Piero Boni, il Presidente Iscom.E.R. Paolo Caroli, il Presidente Federalberghi Ascom Cervia Maurizio Zoli, il Direttore Confcommercio Ascom Cervia Cesare Brusi, l’Amministratore Delegato Iscom.E.R. Andrea Babbi e di tanti amici in arrivo da tutta Italia in ricordo di Terenzio a cui l’Accademia è stata dedicata.