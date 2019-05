Nasce ' Confcommercio Professioni', il nuovo gruppo dedicato ai professionisti

Le attività professionali non ordinistiche costituiscono anche a Ravenna una realtà economica in crescita, che richiede sempre più attenzione in quanto costituisce un'area importante di sviluppo. Per questo giovedì alla Confcommercio di Ravenna si è svolto il convegno dal titolo ‘Professionisti 4.0 Nasce il Gruppo Psicologhe e Psicoterapeute Confcommercio Ravenna’. L’incontro è stato organizzato da Confcommercio provincia di Ravenna e Confcommercio Professioni, in collaborazione con Terziario Donna e Sipap.

“Sono stata onorata di essere al “Battesimo” di questo nuovo Gruppo Professioni - afferma Claudia Fabbri, Presidente del Terziario Donna Confcommercio provincia di Ravenna - Terziario Donna ha voluto fortemente la creazione di questo nuovo Gruppo e ha trovato in Giselle Cavallari la persona giusta per realizzarla. Per tanto, da oggi, anche le psicologhe e le psicoterapeute entrano a far parte del Terziario Donna e questo dà valore aggiunto al nostro Gruppo. Avere psicologi e psicoterapeuti all’interno del Sistema Confcommercio può essere di aiuto, di stimolo per imprenditrici che possono aver bisogno di affrontare una situazione particolare della vita imprenditoriale, personale e famigliare, oppure semplicemente fare un bilancio di competenze. Terziario Donna sarà sempre di supporto anche per la divulgazione e la creazione del Gruppo Professioni Psicologi e Psicoterapeuti su altri territori e perchè no, sempre ai vertici, altre imprenditrici che possono dare valore aggiunto a tutto il Sistema Confcommercio”.

Confcommercio attraverso la Federazione di Confcommercio Professioni rappresenta il lavoro autonomo professionale. Ne fanno parte anche articolazioni o gruppi presso le Confcommercio territoriali attraverso forme di associazionismo trasversale che tiene insieme diverse figure di professionisti (regolamentate e non regolamentate) che trovano giovamento dal sistema di rappresentanza e dai servizi di Confcommercio. Ravenna ne è un esempio. Nella Federazione sono presenti, inoltre, le associazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi che nascono e si sviluppano con il mercato servizi alla persona ed alle imprese che sono sempre più diffuse: professionisti settore ambiente e sicurezza, Amministrazioni di Condcominio, consulenti tributari, professionisti dei servizi informatici: wedding planner, designers, grafici, formatori, optometristi, ecc.

“Confcommercio Professioni vuole dare spazio a un nuovo modo di fare rappresentanza attenta ai mutamenti del mercato del lavoro e alla necessità di assegnare un ruolo chiave alle professioni che devono recuperare protagonismo sociale ed economico per la crescita del Paese - ha detto Anna Rita Fioroni, Presidente di Confcommercio Professioni - Occorre promuovere una maggiore semplificazione burocratica e fiscale, tutele dal punto di vista del welfare, un più facile accesso al credito, una corretta dinamica concorrenziale nei rapporti con la PA e favorire la competitività dei professionisti anche grazie alla possibilità di accedere a misure strutturali quali i fondi europei. Soprattutto per le nuove professioni legate alle mutate esigenze del mercato e allo sviluppo tecnologico, bisognerà puntare sempre più sulla valorizzazione delle competenze e sul loro riconoscimento”.

“Il gruppo di lavoro di psicologhe e psicoterapeute che ho fondato e coordino è nato con la mission di sostenere gli imprenditori e le loro famiglie nelle diverse fasi del ciclo di vita e di impresa - ha sottolineato Giselle Cavallari, Coordinatrice Gruppo Psicologhe e Psicoterapeute Confcommercio Ravenna - Il nostro obiettivo principale è quello di favorire la destrutturazione e la trasformazione del pregiudizio ancora presente, che vede lo psicologo come la figura professionale a cui rivolgersi in condizioni di grave disagio mentale, facilitando il ricorso al sostegno psicologico come strumento di prevenzione e di miglioramento della qualità di vita. Il professionista spesso pensa di dovere essere forte e di cavarsela da solo anche nei momenti di difficoltà, è importante pensare che guardarsi dentro e farsi aiutare può essere molto importante per scoprire e rafforzare delle risorse personali”.