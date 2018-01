Nasce un osservatorio permanente della chimica, il sindaco: "E' il futuro del nostro territorio"

Nasce ufficialmente l'osservatorio permanente della chimica nella provincia di Ravenna, contributo che il sistema delle istituzioni del territorio vuole dare allo sviluppo industriale di tutta la provincia. "Riteniamo la vocazione all’industria e alla produzione chimica uno degli elementi distintivi non della storia, ma del futuro di questo territorio spiega soddisfatto il sindaco Michele de Pascale - E quindi abbiamo voluto istituire, con tutti i sindaci della provincia, questo osservatorio, per costruire insieme al sistema delle imprese, al mondo del lavoro, al sistema della formazione, da quella professionale fino ai centri di ricerca universitari, linee di azione molto concrete sulle quali intervenire per favorire l’impresa chimica e per fare del nostro territorio un potenziale hub per gli investimenti in questo settore. Ringrazio la Regione Emilia Romagna, che sarà al nostro fianco con un ruolo fondamentale, e la Fondazione Enrico Mattei, che sarà nostro partner. Abbiamo voluto dare a questa iniziativa un taglio provinciale, nella consapevolezza che nel nostro territorio, con vocazioni economiche diverse, c’è come tratto comune, che caratterizza tutto lo sviluppo industriale della provincia di Ravenna, un’attenzione molto forte ai temi della chimica, che ha orientato negli anni anche altri settori industriali, la formazione e la presenza universitaria. Sono certo che questo tavolo ha l’autorevolezza per poter elaborare fin da subito alcune proposte tangibili. Vogliamo identificare in tempi brevi cose concrete da fare, ad esempio per quanto riguarda il sistema complessivo delle autorizzazioni, la logistica, la formazione".