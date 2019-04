Negozi chiusi anche d'estate: "Riqualificare il centro storico per rilanciare l'economia"

Federalberghi Ascom Cervia si rivolge all’amministrazione comunale per segnalare nuovamente la necessità di promuovere una vera attività di riqualificazione dei centri economici da Pinarella a Milano Marittima. "La situazione è caratterizzata da molte attività commerciali posizionate nel centro che, con una certa frequenza, sempre più spesso, cambiano gestione o restano con la serranda abbassata per mesi, anche nel periodo estivo - spiegano da Federalberghi - Inoltre i cambi di gestione e di attività, purtroppo, non sono in linea con l’immagine della località, abbassandone il valore percepito dal turista che suscita un contesto di degrado, disinteresse e incertezza economica. Assieme alla chiusura di ristoranti importanti con le aperture di somministrazioni veloci, sono tutti elementi che disincentivano qualsivoglia azione di investimento imprenditoriale serio, stabile e duraturo. Tale ricambio continuo squalifica in ogni modo la possibilità di un rilancio serio della località, compromettendo la passeggiata dello shopping di qualità – tratto storicamente caratterizzante e identificativo. Riteniamo pertanto che, per riportare la città al livello che merita, sia urgente mettere in campo attività e politiche che pongano le condizioni per un concreto ammodernamento e sviluppo economico - all’altezza di una offerta turistica che soddisfi le esigenze attuali del mercato nazionale e internazionale, che disincentivi il mordi e fuggi e riporti l’importanza turistica dei centri commerciali".