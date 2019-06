Nel bilancio della Cassa interventi sociali per i Comuni della Bassa Romagna

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna ha approvato, nel bilancio relativo all’esercizio 2018, anche interventi sociali per iniziative di volontariato relative al territorio del Comune di Lugo. Di rilievo nel Comune l’impegno complessivo degli ultimi diciassette anni, 2001 – 2018, con ben 397 progetti complessivamente sostenuti e oltre tre milioni 605.900,00 eurodi erogazioni, di cui in particolare, nel 2018, sono stati finanziati cinque specifici progetti, pari a 22.400 euro.

L'attenzione della Fondazione si è rivolta, in particolare, ai bisogni sociali delle categorie più deboli. Di rilievo il sostegno, per le connesse attività sociali, al Centro di Solidarietà Onlus, “Isola Società Cooperativa”, con la ristrutturazione dell’area di aggregazione e palestra – Dopo di noi. E’ proseguito l’intervento a sostegno del volontariato e dell’assistenza anziani con il finanziamento per l’installazione di una caldaia a condensazione per la Cooperativa per l’inserimento in attività lavorative e sociali Cials e per l’Associazione Opere Sacro Cuore con l’adozione di un percorso formativo teorico-pratico per assistenti familiari. Prosegue il rapporto di collaborazione della Fondazione con l’amministrazione comunale; la Fondazione, in qualità di socio fondatore della Fondazione Teatro Rossini, ha sostenuto la stagione artistica 2018, che ha visto un ricco cartellone di iniziative di alto livello.

Di rilievo l’impegno complessivo degli ultimi diciassette anni anche per i Comuni della Bassa Romagna, escluso Lugo, ovvero Bagnacavallo, Fusignano, Alfonsine, Conselice, Cotignola, Massa Lombarda, tra il 2001 – 2018, ben 797 progetti complessivamente sostenuti e oltre 3.356.250 euro di erogazioni, di cui in particolare, nel 2018, di rilievo in campo sociale, l’impegno della Fondazione per la ASP, Azienda Servizi alla Persona della Bassa Romagna, Sassoli, Giovannardi, Jus Pascendi, Tarlazzi Zarabbini Cotignola, che ha visto sostenere un progetto per l’allestimento dell’area verde a supporto della nuova comunità alloggio di via Fermini in Lugo.