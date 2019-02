Novità e contributi per gli albergatori: se ne parla con gli esperti

Mercoledì 20 febbraio alle 15.00, presso le Officine del Sale di Cervia, si svolgerà un incontro tecnico organizzato da Assohotel Confesercenti Cervia rivolto a tutti gli albergatori e ai loro tecnici. L’incontro verterà sulle novità per le strutture ricettive introdotte dal Piano Urbanistico Generale (Pug).

Dopo i saluti della Presidente Confesercenti Cervia, Monica Ciarapica e l’introduzione della Presidente Assohotel Cervia, Paola Brunelli, si aprirà la parte tecnica dell’incontro, in cui verranno mostrati i punti principali previsti dal Pug, che interessano e coinvolgono le strutture ricettive del territorio comunale e gli studi tecnici. A illustrare le novità previste saranno presenti Daniele Capitani, Dirigente del Settore Programmazione e Gestione del Territorio Comune di Cervia e l’Assessore all’Urbanistica Natalino Giambi. L’incontro è realizzato grazie anche alla collaborazione di Unipol Banca, per conto della quale interverrà Fabiola Scattolari, Direttrice della sede di Cervia. Uno spazio nel corso del pomeriggio sarà dedicato per rispondere a domande e dubbi dei partecipanti.

“Questo incontro è importante – sostiene la Presidente Brunelli – in quanto, oltre a porre in evidenza le opportunità del nuovo Regolamento edilizio, invita la categoria a riflettere sulla nuova possibilità di finanziamento che la Regione Emilia Romagna si appresta ad emanare. Infatti, nelle prossime settimane, dovrebbe essere ripetuta la formula di finanziamento emanata circa due anni fa, dove il contributo regionale può arrivare all’erogazione di un fondo perduto fino a 200mila euro, in funzione della qualità dell’intervento. Si premieranno gli aumenti di classifica in stelle, la realizzazione aree benessere, la qualità dell’efficientamento energetico, ecc… Invitiamo i colleghi a partecipare, accompagnati dai loro tecnici di riferimento, perché queste occasioni di doppia combinazione fra normativa e finanziamento sono purtroppo rare e occorre cogliere l’opportunità". Concluderà l’incontro tecnico, Filippo Donati, Presidente Regionale Assohotel Emilia Romagna.