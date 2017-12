Novità fiscali per il 2018: tra "web tax", detrazioni e fatturazione elettronica

A Cervia martedì 19 un Convegno nazionale sulla nuova Legge di Stabilità presenta, in anteprima, le novità fiscali che attendono gli italiani per il 2018. Organizzato dalle società Sedi e ConsulenzaAgricola.it srl all’Hotel Dante, l’appuntamento porta da tutta Italia professionisti, imprenditori, politici e addetti ai lavori per ascoltare, dalla voce degli esperti del settore, quali saranno le questioni fiscali e le novità della finanza pubblica per il nuovo anno oltre a una sezione di lavori specifici per il mondo agricolo.

L’esperto più atteso è il Direttore della Centrale Normativa Agenzia delle Entrate di Roma Annibale Dodero, al quale è stato chiesto di chiesto di illustrare quale sarà il ruolo che in futuro dovranno assumere tutti coloro che attualmente assistono i contribuenti nel loro rapporto con il fisco: commercialisti, caf, tributaristi, consulenti del lavoro. Lo scopo è quello di iniziare a riflettere su nuovi strumenti per erogare i servizi, su nuove forme aggregative per ridurre i costi tecnologici e su nuove competenze professionali. Con lui al tavolo dei relatori Maurizio Leo, docente della Scuola centrale di Polizia tributaria, Gian Paolo Tosoni tributarista, entrambe editorialisti de Il Sole 24 Ore e Angelo Frascarelli (Associato Università degli studi di Perugia), Massimo Doria consulente in pianificazione successoria. Modera il direttore della rivista “L’informatore Agrario” Antonio Boschetti e conclude i lavori Luciano Mattarelli, responsabile di ConsulenzaAgricola.it srl.

Tra gli argomenti trattati ci saranno quelli relativi alle novità introdotte dai vari decreti che si sono susseguiti nel corso dell’anno 2017 e alla Legge di Stabilità. Più nel dettaglio: Iva e fatturazione elettronica: quali prospettive; riflessi delle trasmissioni telematiche; web tax; proroga liti pendenti / rottamazione delle cartelle; ace; detrazioni Iva; regime per cassa; passaggio generazionale e protezione del patrimonio. Inoltre, nel pomeriggio non mancheranno gli argomenti specifici per il settore agricolo: novità in materia di cooperative; Imu e giurisprudenza; esercizio esclusivo delle attività agricole, parere della Regione Emilia Romagna; iper e maxi ammortamento; le novità della Pac post 2020.

Il Convegno dà diritto a crediti formativi per dottori commercialisti ed esperti contabili, agronomi, forestali e agrotecnici. Il programma prevede l’inizio dei lavori alle 8,30, il coffee break e il pranzo. L’organizzazione mette a disposizione i documenti di approfondimento sulle specifiche tematiche e omaggerà i presenti con un regalo offerto dagli sponsor dell’iniziativa. Con il patrocinio di: Comune di Cervia, Provincia e Camera di Commercio di Forlì-Cesena, Collegi nazionali dei Periti agrari e degli Agrotecnici e agrotecnici laureati.