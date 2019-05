Nuova vita a Montaletto: nasce il 'Parco Artigianale +'

Si è concluso il laboratorio “Qui e ora” che il Comune di Cervia ha realizzato, di concerto con CNA e Confartigianato, per il rilancio strategico delle aree artigianali cervesi iniziando da quella di Montaletto. Nasce qui l’idea del “Parco Artigianale +”, dove i temi della rigenerazione, riqualificazione e rivitalizzazione trovano sintesi in due grandi filiere di potenziale sviluppo: la green economy e la smart economy.

Il percorso, che si è sviluppato in 6 mesi, è stato seguito da numerose imprese dell’area artigianale, molte delle quali hanno accolto con motivazione la possibilità di proseguire la collaborazione anche attraverso sinergie di rete. In questi anni sono stati realizzati e sono in fase di completamento interventi pubblici attesi da tempo per l’area di Montaletto quali videosorveglianza, fibra ottica, sistemazione incrocio Via Del Lavoro-Via delle Industrie e dell’ingresso su via Beneficio secondo tronco, la realizzazione di una nuova segnaletica identificativa dell’area, direzionale e di orientamento per dare visibilità al sistema di imprese.

Tali interventi sono un punto di partenza per far crescere il progetto del “Parco Artigianale +” corredando l’operato pubblico con un’ampia sinergia con le imprese e le associazioni di rappresentanza. Il progetto ha infatti permesso all’amministrazione di raccogliere numerosi elementi significativi per sviluppare una strategia puntuale e di lungo termine in merito agli investimenti strutturali, ai possibili incentivi alle imprese per nuovi insediamenti nell’area e soprattutto a grandi progetti di marketing territoriale e promozionale, attuabili anche grazie a finanziamenti europei, che potranno rappresentare delle rilevanti occasioni di sviluppo economico da prevedere nei prossimi anni. Tali risultati, con l’impegno da parte dell’amministrazione a mantenere aperto un tavolo di confronto e coordinamento per portare avanti gli obiettivi del Parco Artigianale + di Montaletto, sono stati anche approvati in un piano di indirizzo politico della Giunta per gettare le basi di rilancio continuativo di una economia del lavoro locale che offra opportunità incrementali rispetto alla trainante economia turistica e che partendo da Montaletto prevede azioni su tutte le aree artigianali della città.