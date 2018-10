Le energie rinnovabili raccontate ai bimbi: nasce una nuova casa editrice made in Ravenna

Nasce una nuova casa editrice per bambini. L'azienda ravennate "Tozzi Green", attiva nel settore dell’energia da fonti rinnovabili, nell’elettrificazione rurale e in ambito agricolo nei paesi in via di sviluppo, presenta sabato mattina al prato pascolo fotovoltaico di Sant’Alberto di Ravenna la casa editrice per bambini Tozzi Green Book. Alla cerimonia interverrà anche il sindaco Michele De Pascale. "Siamo consapevoli che per tutelare l’ambiente bisogna imparare a conoscerlo sin dall’infanzia, per questo abbiamo voluto raccontare il territorio più vicino a noi a partire dal concetto di energia - commenta Andrea Tozzi, amministratore delegato -. Il nostro primo libro, “L’energia della natura” racchiude i principi del rispetto dell'ambiente e dell'uso razionale dell'energia per il benessere e la sostenibilità sociale ed economica delle future generazioni, attraverso una narrazione semplice ed avventurosa". Il libro è stato patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Ravenna, dal Comune di Casola Valsenio e da Confindustria Romagna. La presentazione si svolgerà in Via Forello 14/A. In caso di maltempo l’evento si terrà ugualmente nella sala conferenze di Tozzi Green in via Brigata Ebraica 50, a Mezzano. Nel pomeriggio, alle 16, le autrici del libro Paola Turroni e Valeria Fogato, incontreranno i piccoli lettori (6-10 anno) presso la libreria Dante di Via Armando Diaz 39 a Ravenna.