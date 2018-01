Nuove case popolari: aperta una gara d'appalto

L'Unione della Romagna Faentina ha indetto una gara d'appalto per affidare i lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio al numero 28 di via Ponte Romano, a Faenza. Si tratta di un fabbricato che fa parte di un complesso urbanistico sorto nel dopoguerra, con alloggi non accessibili a portatori di handicap per la presenza di barriere architettoniche, impianti obsoleti e inadeguati e uno stato manutentivo assai scadente.

Il progetto, per un costo stimato di 737.542,77 euro (iva esclusa), prevede una generale riqualificazione del fabbricato con la realizzazione finale di sei alloggi di edilizia residenziale pubblica. Saranno effettuati interventi di miglioramento strutturale, sia murale sia per quanto riguarda gli impianti, con eliminazione delle barriere architettoniche e la distribuzione interna degli spazi per ottenere dimensioni conformi alle norme e alle attuali esigenze abitative. Attualmente i nove alloggi Erp eistenti sono infatti di dimensioni molto ridotte, inferiori agli standard abitativi. La durata complessiva dei lavori di demolizione e successiva costruzione del nuovo fabbricato, è prevista in circa 15 mesi.

Le ditte interessate a partecipare all'appalto dovranno presentare le proprie offerte all'Ufficio Archivio dell'Unione della Romagna Faentina (piazza del Popolo 31, Faenza), a mano, a mezzo posta raccomandata, posta celere o corriere, entro il 26 febbraio 2018. I documenti di gara (bando, modulo di partecipazione, capitolato...) sono disponibili sul sito internet dell'Unione della Romagna Faentina (www.romagnafaentina.it) e su quello del Comune di Faenza (www.comune.faenza.ra.it). Informazioni e chiarimenti possono richiedersi, entro il 14 febbraio, via e-mail a: mauro.benericetti@romagnafaentina.it.