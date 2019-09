Nuove idee per l’agricoltura: un incontro per discuterne

Sebbene rimanga ancora uno dei settori trainanti, gli ultimi anni hanno messo a dura prova tutto il comparto agro-alimentare regionale. Il cambiamento climatico, come anche i fenomeni atmosferici sempre più estremi; la difficoltà di rimanere competitivi in un mercato globale; l’esigenza di sposare in fretta l’innovazione tecnologica sono sfide decisive per la sopravvivenza del settore in un’ottica di sostenibilità, sia essa economica, ambientale e sociale.

Volt-Ravenna organizza un incontro aperto al pubblico in cui si discuterà - insieme ad alcune associazioni di categoria - delle opportunità e dei limiti che l’attuale sistema agricolo emiliano-romagnolo ha, ponendo così le basi della definizione di alcune linee guida condivise. L'incontro è in programma per venerdì 20 alle 18:30 presso la Sala Consiglio, Via Aquileia 13 – Ravenna.