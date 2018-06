Nuove opportunità per le aziende agricole: il Gal l'Altra Romagna presenta il bando

Il Gal l’Altra Romagna presenta il bando pubblico “Diversificazione attività agricole con impianti per la produzione di energia da fonti alternative”. L’incontro, aperto a tutti gli interessati e alla cittadinanza, è fissato a mercoledì 4 luglio alle 21 a Riolo Terme presso la sala consigliare comunale in via Aldo Moro. Ospiti del Comune di Riolo Terme, verranno illustrate dal Presidente Bruno Biserni e dal Direttore Mauro Pazzaglia le opportunità previste dal bando pubblico Azione 6.4.02 “Diversificazione attività agricole con impianti per la produzione di energia da fonti alternative”, all’interno della Misura 19 del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia Romagna, con scadenza dei termini di presentazione delle domande fissate all'8 ottobre 2018.

Il bando stanzia 500mila euro di risorse da destinare a imprenditori agricoli, singoli o associati ricadenti nelle aree dei Comuni gestiti dal Gal L’Altra Romagna all’interno del Psr 2014-2020: Bagno di Romagna, Borghi, Brisighella, Casola Valsenio, Castel bolognese (parzialmente), Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Faenza (parzialmente), Galeata, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, Riolo Terme, Santa Sofia, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Tredozio e Verghereto. Il sostegno in forma di contributo in conto capitale concesso è pari al 50% della spesa ammissibile a contributo. Il bando è consultabile e scaricabile sul sito www.altraromagna.it. L’incontro vedrà l’affiancamento al Gal L’Altra Romagna anche della Bcc della Romagna occidentale che interverrà tematiche legate al sostegno finanziario ed economico all'agricoltura e al termine della serata offrirà un piccolo buffet a tutti coloro che presenzieranno. La cittadinanza e tutti gli interessati sono invitati.