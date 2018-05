Nuove soluzioni energetiche per il rilancio del mercato edile: se ne parla in un incontro in Cna

Sabato, alle ore 9.30, nella sede di Cna Ravenna, in viale Randi 90 (Sala Bedeschi) si svolgerà il convegno “Perchè costruire in Nzeb – L’evoluzione delle costruzioni nello scenario dei cambiamenti climatici. I requisiti minimi energetici previsti dalla Regione Emilia Romagna dal 2019”. Con Nzeb (Nearly Zero Energy Building) si caratterizza un edificio capace di un bilancio fra energia consumata ed energia prodotta prossimo allo zero. Tale definizione si applica a tutte le tipologie di edifici. Dopo i saluti del presidente della Cna di Ravenna, Pierpaolo Burioli e dell’assessore all’Urbanistica del Comune di Ravenna, Federica Del Conte, aprirà i lavori Marco Marcatili, responsabile Sviluppo Nomisma. Sono previsti gli interventi di Norbert Lantchner, presidente della Fondazione ClimAbita e di Kristian Fabbri, Ervet in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna. Sarà, infine, presentato un progetto concreto su Ravenna dai progettisti Silvia Sintoni e Bonfiglio Grandi. L’evento è realizzato in collaborazione con la Scuola Edili, il Collegio Provinciale dei Geometri e il Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Ravenna. La partecipazione è gratuita.