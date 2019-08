Nuovi membri al Capitolo BNI Maioliche di Faenza

Sono ulteriormente aumentati, a fine luglio, i membri del Capitolo BNI Maioliche di Faenza. In poche settimane si sono aggiunti Paola Delfino del Gruppo Vezza, Enrico Delzanno di SCM, Alessandro Drei, avvocato specializzato in diritto bancario, Sabrina Gonelli, commercialista di Mediacom e Barbara Paganelli del ristorante Alchimia di Bagnacavallo. Il capitolo BNI (Business Network International) Maioliche di Faenza ha superato i 3 milioni e 300mila euro di volume d'affari in poco più di tre anni di vita.



Dopo la sosta estiva a settembre i membri si ritroveranno sempre all'Hotel Cavallino alle 7 del mattino cambiando giorno dal mercoledì al venerdì. Per ulteriori informazioni è attiva la pagina facebook: https://www.facebook.com/bnimaiolichefaenza/