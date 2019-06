Nuovi organi dirigenti Circolo Cooperatori: Giancarlo Ciani confermato presidente

Si è tenuta al Teatro Socjale di Piangipane l’assemblea annuale del Circolo Cooperatori, l’associazione romagnola – attiva nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini – che vanta oltre 250 soci ed è attiva dal 1993 sul versante della ricerca storica e del dibattito sui temi della cooperazione, del lavoro, delle trasformazioni sociali, della solidarietà e della mutualità. Si è proceduto al rinnovo degli organi sociali, per scadenza del mandato triennale, con la elezione del nuovo Consiglio Direttivo, prestando particolare attenzione a rafforzare il legame territoriale con tutta la realtà romagnola e ad una giusta rotazione negli incarichi (la metà sono nuove proposte).

Sono stati eletti i soci Daniela Amici, Ugo Antonelli, Fabio Bocchini, Ermanno Calderoni, Giovanni Camerani, Flavio Casetti, Giancarlo Ciani, Giancarlo Ciaroni, Ivana Franchini, Adriano Gatta, Emilio Gelosi, Raffaella Mazzanti, Everardo Minardi, Gilberto Montalti, Ivan Morini, Valdes Onofri, Oriano Piraccini, Francesco Scardovi e Valeriano Solaroli. Il nuovo consiglio, subito dopo insediato, ha poi riconfermato presidente Giancarlo Ciani e nominati vicepresidenti Adriano Gatta ed Everardo Minardi. I soci del Circolo hanno esaminato ed approvato il Bilancio Consuntivo 2018, particolarmente positivo grazie al contributo di soci e cooperative, e delineato il quadro delle iniziative in corso e in programma. In particolare: la prosecuzione del progetto sulle Case del Popolo in Romagna; un ciclo di film e conferenze sul tema del lavoro (come cambia) e l’occupazione; convegni dedicati al tema del welfare, nuovi bisogni e nuove risposte (in collaborazione con la Fondazione Dalle Fabbriche); altre e molteplici iniziative culturali e sociali. Tra gli interventi quelli di Mario Mazzotti, quel giorno nella veste di direttore generale di Legacoop Romagna, e di Giovanni Monti, presidente di Legacoop Emilia-Romagna.

Infine l'Assemblea, in seduta straordinaria, ha approvato il nuovo Statuto Sociale, in aderenza alle nuove norme legislative riguardanti il terzo settore e il volontariato. Il Circolo Cooperatori assume la dicitura di APS, Associazione di Promozione Sociale, peraltro senza dover apportare significativi cambiamenti allo stato attuale, in quanto la sua attività era già sostanzialmente coerente con le caratteristiche ora richieste.