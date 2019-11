Nuovo personale in azienda: a Lugo un'iniziativa di Confesercenti

Giovedì 14 novembre alle ore 15 presso la sede della Confesercenti di Lugo (Via Foro Boario 4/1 int.1), l'Associazione organizza e promuove un'iniziativa dedicata alle imprese del territorio: si parlerà del personale in azienda, alla presenza del Presidente Bruno Checcoli.

In particolare, saranno affrontati diversi aspetti in merito alla gestione del personale e soprattutto opportunità come bandi, incentivi e agevolazioni.

Interverranno: Fabio Angelini, Responsabile Provinciale del Servizio Paghe sul tema degli incentivi alle imprese di carattere contributivo; Barbara Montanari, Funzionario Confesercenti Lugo sul tema dei Bandi per l’alternanza scuola lavoro e Bando Unione dei Comuni della Romagna Faentina; Elisa Spadoni, Referente area lavoro Cescot Ravenna sul tema delle agevolazioni sui contratti di Tirocinio.

Per una migliore organizzazione, è gradita la prenotazione contattando la Confesercenti di Lugo al numero 0545/904211.

L'iniziativa rientra nella rassegna “I Mesi del Commercio” di Confesercenti con il patrocinio e contributo della Camera di Commercio di Ravenna.