Nuovo regolamento per i commercianti su aree pubbliche: "Siamo soddisfatti"

Nella seduta del consiglio comunale di martedì è stato definitivamente approvato il nuovo regolamento disciplinante il Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Ravenna. "Come Anva-Confesercenti non possiamo che plaudire a questo risultato che consegna alla città un testo aggiornato che risolve diverse problematiche annose, grazie anche all'interscambio e al confronto con le Associazioni di Categoria - spiegano dall'associazione - Ringraziamo quindi l'amministrazione, che ci ha coinvolto nella stesura e il consiglio comunale che con i suoi lavori ha contribuito a perfezionare il testo: il regolamento è la dimostrazione di come la fattiva collaborazione fra i portatori di interesse possa traguardare a risultati soddisfacenti, venendo incontro alle richieste della categoria".

"In particolare fra le diverse novità presenti desideriamo segnalare - continuano da Anva - per i chioschi su area pubblica di gastronomia e frutteria, la possibilità di dotarsi di pergolati verandati per una superficie massima di 25 metri quadrati, opportunità fino ad oggi limitata ai soli chioschi di piadina. Per quanto riguarda i mercati comunali, invece, agli operatori sarà richiesto di mantenere il proprio automezzo all'interno del posteggio, cosa che permetterà il miglioramento della sicurezza e della fruibilità delle corsie di mercato, nonché le operazioni di carico/scarico della merce da parte degli operatori. Molto positivo, inoltre, il fatto che all'interno del regolamento sia stato inserito il Protocollo d'Intesa sottoscritto fra le Associazioni di Categoria e l'Amministrazione sulle attività di verifica dei cosiddetti "mercatini del riuso", su cui da tempo Anva-Confesercenti richiede maggiore attenzione per prevenire abusi e concorrenze sleali".