Offshore, Fratelli d'Italia scrive al Ministero: "La politica dia risposte"

"In questo contesto di grande difficoltà che vede la nostra nazione colpita dall’epidemia e la nostra regione in particolar modo, qualsiasi strumento utile per limitare il più possibile il danno economico, che inevitabilmente ci sarà, deve essere utilizzato". A parlare è Alberto Ferrero di Fratelli d'Italia, che illustra un'interrogazione sul tema offshore inviata da Galeazzo Bignami al Ministro dell'ambiente e a quello dello sviluppo economico.

"La nostra provincia vedrà quasi azzerati gli introiti derivanti dal settore turistico che, come sappiamo, è parte molto importante della sua economia - spiega Ferrero - Tuttavia c’è un altro settore che da anni ormai vive in un limbo: mi sto riferendo al settore, un tempo di eccellenza, dell’oil and gas, in realtà da noi è quasi esclusivamente del gas. Questo settore vede coinvolti fra lavoratori diretti, indotto e famiglie più di diecimila persone e la politica, fino ad ora, non ha fatto niente per dare risposte. Vista la situazione economica derivata dall’epidemia, se ci sono dei settori che possono essere ancora trainanti non possono essere tenuti in stallo per logiche politiche. Fratelli d’Italia, uno dei pochissimi partiti che non ha mai avuto tentennamenti ed è sempre rimasto coerente circa l’importanza del comparto per Ravenna, ha presentato un’interrogazione per chiedere risposte".