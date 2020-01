Offshore, si riaprono le speranze: il Ministro annuncia un tavolo sul futuro del gas naturale

Nuovo spiraglio di luce per il settore offshore ravennate. Mercoledì il ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri è stato protagonista di un incontro in Confcommercio con le associazioni di categoria ravennati, al quale hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco Michele de Pascale, il segretario provinciale del Pd Alessandro Barattoni e i candidati dem alle elezioni regionali Gianni Bessi e Manuela Rontini.

"Il ministro ha espresso la determinazione del Governo ad aprire un tavolo sul futuro del settore del gas naturale che è strategico per il Paese e per Ravenna - spiega Bessi - Ha anche annunciato l’intenzione di Eni di lanciare un grande progetto per l’immagazzinamento e lo stoccaggio del Co2 che potrà assumere dimensioni molto rilevanti qui nella nostra città, con importanti ricadute sull’azione d’impresa. Con innovazione e sostenibilità ambientale possono essere rilanciati anche settori importanti come quello della chimica, sul quale rilanceremo crescita e occupazione. L’Italia svolgerà un ruolo chiave nel green deal europeo".