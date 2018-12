Oil&gas, la Lega rassicura: "Nessuno stop o limitazioni al settore"

"Non esiste nessun emendamento, testo, ipotesi, idea o semplice pensiero del Governo di porre uno stop o delle limitazioni al settore oil & gas, che a Ravenna ha il suo cuore pulsante e che la Lega ha sempre difeso". Così Gianluca Pini, presidente della Lega Nord Romagna, rassicura gli imprenditori e i lavoratori del settore offshore dopo le preoccupazioni espresse da più parti negli ultimi giorni. "Fossi io un imprenditore o un dipendente di una azienda ravennate del settore che per l’inutile allarmismo di un consigliere magari in questi giorni ha fermato investimenti, ragionato su un lavoro diverso o, peggio, perso commesse, penserei seriamente di citarlo per danni".