Oltre 200 persone per l'incontro regionale di Fipac Confesercenti

Saranno oltre 200, provenienti da tutta l'Emilia-Romagna in auto e pullman, gli aderenti a Fipac Confesercenti (la federazione dei pensionati dell'Associazione) che si troveranno domenica 6 ottobre a Ravenna per l'annuale incontro della categoria. “Siamo contenti di ospitare l'incontro del 2019 – afferma Paola Roccati, ravennate, presidente regionale Fipac – e siamo convinti che tutti i partecipanti resteranno affascinati dalle bellezze della nostra città. Visiteremo la Basilica di S. Apollinare in Classe e di seguito il museo Classis. Successivamente ci trasferiremo al Ristorante La Campaza per un momento di incontro a cui parteciperanno il presidente regionale Confesercenti, Dario Domenichini, il Coordinatore nazionale Fipac Lino Busà, il Presidente nazionale Fipac Sergio Ferrari, l'assessore comunale Massimo Cameliani ed il direttore provinciale Confesercenti, Graziano Gozi. Concluderemo l'incontro con un pranzo conviviale”.