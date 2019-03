Omc 2019, la fiera dedicata all'energia chiude col record. Annunciati incentivi per le rinnovabili

Si è chiuso con 23.400 visitatori l’edizione di Omc 2019. Si tratta del record storico della manifestazione internazionale dedicata all’energia che si tiene a Ravenna fin dal 1993. "Come organizzatori – commenta Enzo Titone, chairman di Omc 2019 - siamo molto soddisfatti di questa edizione sia per la presenza di 600 aziende espositrici sia per il numero di visitatori. Ma ciò che ci soddisfa maggiormente è la qualità dei rapporti instaurati tra visitatori ed espositori che lasciano prevedere una continuità di relazioni nel tempo”.

Per Titone il sottosegretario allo Sviluppo Economico Davide Crippa, presente venerdì, “ha potuto toccare con mano la portata del settore energetico. Non a caso nel suo intervento a uno dei panel ha affermato che le imprese dell’oil&gas avranno un ruolo nel futuro nel preparare i giovani che poi opereranno nel settore dell’energia da fonte rinnovabile”. “Per questo motivo – ha aggiunto Titone – l’industria dell’oil&gas deve restare viva proprio in funzione della transizione verso le rinnovabili. Non a caso ormai non parliamo più semplicemente di imprese oil&gas ma di imprese del settore energetico”.

Per il sottosegretario Crippa “le aziende del settore presenti a Omc hanno know how strategico per produrre infrastrutture per l’eolico marino”. Particolare la sottolineatura all’impiego del Gnl: “L’obiettivo è creare le infrastrutture, soprattutto piccoli e medi depositi, per essere in grado di fronteggiare la concorrenza del Nord Europa. Ci sono importanti progetti in Sardegna e in Adriatico che vanno sostenuti”. Crippa ha annunciato che “il Governo metterà in campo strumenti di incentivazione per lo sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili”.