Opportunità agevolative per le imprese di turismo e commercio

Si svolgerà martedì 19 febbraio, alle ore 15.00 presso la Sala Convegni ‘Antonio Batani’ Confcommercio Ascom Cervia (Via G.Di Vittorio 26), il convegno dal titolo ‘Opportunità agevolative per le imprese del turismo e del commercio - Strumenti finalizzati alla crescita e allo sviluppo delle strutture ricettive e commerciali'. L’iniziativa è organizzata da Confcommercio provincia di Ravenna e Cofiter, il Confidi che svolge la propria attività a favore delle micro, piccole e medie imprese e liberi professionisti. Cofiter accompagna l’impresa nella realizzazione dei progetti di business mettendo a disposizione consulenza, professionalità e i propri strumenti di credito (garanzie e credito diretto).

Dopo i saluti di Piero Boni Presidente Confcommercio Ascom Cervia, interverranno Mojca Papaleo, Responsabile Business Development Services Cofiter su ‘Strumenti agevolativi regionali’; Alessandra Trano, Project manager bandi internazionali, nazionali e regionali Cofiter su ‘Strumenti agevolativi nazionali - Industria 4.0’ e Roberto Gaido, Responsabile Area Organization & Business Development Cofiter su ‘Pronti per la tua Impresa…oltre la garanzia!’. Coordina Cesare Brusi, direttore Confcommercio Ascom Cervia.

"E' fondamentale - sintetizza il Presidente Cofiter, Marco Amelio - fornire l'opportunità di conoscere tutti gli strumenti necessari, presenti ai vari livelli territoriali, per rendere le proprie attività più solide, quindi più appetibili, più competitive. Favorire la conoscenza dei provvedimenti, in questo caso agevolazioni, è la prima forma di accompagnamento alle imprese. Un percorso in Cofiter consolidato". Nel corso del convegno verranno presentati i bandi regionali e nazionali che consentono alle aziende di usufruire di contributi in conto capitale, interessi e sgravi fiscali. Oggi i bisogni delle PMI non riguardano solo la gestione del credito, ma anche consulenza e agevolazioni. La garanzia in questo contesto, a differenza del passato, rappresenta uno dei prodotti utili nell’accesso al credito ma accessoria rispetto ai bisogni finanziari. Confcommercio e Cofiter sono a disposizione dei soci per valutare le opportunità agevolative. Per info e prenotazioni: Confcommercio Ascom Cervia Tel. 0544913913.