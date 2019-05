Ottavio Righini riconfermato alla guida dell'associazione '50&Più'

Si è svolta l’assemblea dei soci (in provincia oltre 4mila iscritti) della Associazione 50&PIù di Ravenna. Il sodalizio riunisce i pensionati del commercio del turismo e dei servizi della Confcommercio della nostra provincia con propri uffici a Ravenna, Faenza, Lugo e Cervia. L’Associazione ha come scopo principale la consulenza per tutti servizi previdenziali e fiscali delle persone pensionate o vicine alla pensione, oltre ad attività ricreative e sociali.

Nel corso dei lavori è stato rinnovato il consiglio direttivo che ha visto eletti Gianlazzaro Bosi, Patrizia Cimatti, Itala Cipriani, Giorgio Cornacchia, Bruno Grammantieri, Ottavio Righini, Vittorio Squassoni, Romano Tassi e Claudio Zanellato. E’ stato poi rieletto alla presidenza Ottavio Righini. Il Consiglio ha deciso di proseguire con l’attività sociale intrapresa che riguarderà il settimo centenario della morte di Dante, l’appoggio alla Musicoterapia in Pediatria Ravenna la manifestazione che vede la premiazione dei Maestri del Commercio e il conferimento del premio Aquila di Ferro che vedrà premiato il successore del Cardinale Erisilio Tonini, di Pietro Baccarini, di Arrigo Sacchi, di Cristina Mazzavillani Muti, del Cavaliere del Lavoro Antonio Patuelli, di Giordano Angelini, di Aristide Canosani e di Gabriele Albonetti.