Pasticcere, pizzaiolo e barman: in partenza tre corsi di formazione

Sono in partenza tre corsi, organizzati dall’Accademia del Gusto di Ravenna e da Iscom E.R Ravenna in collaborazione con Confcommercio Ravenna: pasticcere, pizzaiolo e barman. La scadenza delle iscrizioni per tutti i corsi è fissata per mercoledì 18 settembre.

Pasticcere

Il corso fornirà le nozioni necessarie per acquisire e perfezionare i “fondamentali” della pasticceria, dalle nozioni teoriche, alle tecniche di base degli impasti e cotture, dai prodotti lievitati ai classici della pasticceria, con un approfondimento alla cioccolateria. Questo corso è aperto a tutti coloro che vogliono intraprendere la professione di pasticcere, a coloro che operano già nel settore della pasticceria, a chi ha appena intrapreso l’attività di pasticcere. Il corso, a numero chiuso, ha una durata di 200 ore suddivise in 100 ore di aula/laboratorio/pratico e visita didattica e 100 ore di stage nelle attività aderenti al progetto. Il corso si terrà dal 23 settembre al 30 novembre nel laboratorio dell'Accademia del Gusto (Via del Pino 102/104 - Ravenna). Ai partecipanti che frequenteranno almeno l’80% del corso e supereranno con esito positivo la verifica finale verrà rilasciato l’attestato di frequenza, l’attestato del corso per personale alimentarista. Il costo è di 1.500 euro + iva (1.830 euro).

Professione pizzaiolo

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono acquisire competenze tecnico-operative per svolgere questa professione. Il corso fornirà una solida base di conoscenze teoriche associate a discipline pratiche. Il mercato della pizza è un settore continuamente in crescita, per questo motivo la figura di pizzaiolo è altamente e immediatamente spendibile. Dopo una prima introduzione teorica, il corso sarà interamente pratico e i partecipanti avranno l'opportunità di fare lezione direttamente in laboratorio pizzeria. Al termine del corso contatto costante con l'ente per future proposte di lavoro. Durata: 40 ore. Il corso si terrà nel laboratorio dell'Accademia del Gusto Ravenna (Via del Pino 102/104 - Ravenna) dal 14 al 23 ottobre. Il costo è di 500 euro più iva (610 euro)

Professione barman

Un corso completo dove i docenti tratteranno gli argomenti fondamentali per lavorare nel bar, dalla caffetteria alle bevande alcoliche e analcoliche, dalla birra ai distillati, dai cocktails alla preparazione del buffet per l'aperitivo. Il corso è per tutti coloro che vogliono intraprendere la professione di Barman e a tutti coloro che operano già nel settore della ristorazione per migliorare e innovare le proprie competenze. Il corso ha una durata di 30 ore suddivise in 4 lezioni di teoria ed esercitazioni pratiche da 4 ora ciascuna, più 2 ore per prove finali e verifica dell’apprendimento. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. Prima lezione lunedì 7 ottobre. Costo: 250 euro più iva (305 euro).