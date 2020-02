Per la Bcc utili in crescita del 35%: "Premiata l'efficacia delle scelte"

Nel corso del 2019, la Bcc ravennate, forlivese e imolese ha continuato a consolidare e rafforzare il legame con le comunità locali e con i soci. "L’ottimo risultato raggiunto nel 2019 - dichiara il direttore generale Gianluca Ceroni - ha fornito un concreto riscontro nei risultati di bilancio registrati dalla nostra Bcc. L’utile si è attestato a 20 milioni e 400 mila euro, con una crescita del 35% rispetto allo scorso anno. Se consideriamo anche i risultati degli ultimi due anni, che hanno registrato utili per 9 milioni di euro nel 2017 e 15 milioni di euro nel 2018, possiamo essere pienamente soddisfatti".

"Uno degli aspetti fondamentali – sottolinea il direttore generale – è di condurre la propria attività con un’attenzione particolare alla solidità patrimoniale e alla qualità del credito. Il patrimonio, infatti, dopo l’approvazione del bilancio, sarà ulteriormente rafforzato, superando i 367 milioni di euro, con coefficienti di solidità patrimoniali estremamente positivi (Cet1 pari al 15,93% e Total Capital Ratio pari al 16,13%) e di gran lunga superiori a quelli minimi previsti dalla normativa". La Bcc ravennate, forlivese e imolese completa il panorama dei risultati raggiunti registrando una raccolta complessiva di circa 5 miliardi di euro. Nuovi finanziamenti - per oltre 480 milioni di euro - hanno dato impulso e sostegno alle imprese e alle famiglie del territorio, registrando anche un incremento dell’8% nei finanziamenti alle famiglie, con oltre 1.600 mutui casa per circa 190 milioni di euro. Particolarmente significativa l’attività nel comparto assicurativo con la gestione di oltre 18.000 polizze.

"I risultati di bilancio – afferma il Direttore Ceroni – sono stati raggiunti continuando nell’azione di riduzione del credito deteriorato. In particolare, a fine 2019, la nostra Banca ha ulteriormente migliorato l’incidenza del credito deteriorato netto, abbattendo la soglia del 5% e raggiungendo quota 4,94% - tale parametro, infatti, prendendo in considerazione le sofferenze, il credito scaduto e le inadempienze probabili, più si avvicina allo zero più è indice di buona qualità – La qualità del credito costituisce un fattore fondamentale nella valutazione complessiva della solidità di una banca".

"L’attività della Bcc ravennate, forlivese e imolese è stata svolta con la consueta prudenza, senza perdere di vista l’obiettivo di mantenere fede agli impegni assunti nei confronti dei clienti e dei suoi oltre 30.300 soci e, al contempo, raggiungendo risultati molto soddisfacenti - commenta il presidente Secondo Ricci - I risultati ottenuti dimostrano l’efficacia delle scelte che la nostra Bcc ha intrapreso nel suo percorso e che, con un preciso progetto, sta continuando a portare avanti con tenacia e perseveranza. La fiducia e la correttezza reciproca nei rapporti con i soci e i clienti sono dei pilastri fondamentali. Una grande solidità storica e una costante dedizione al territorio unita agli ottimi risultati raggiunti, permetteranno alla nostra banca di aumentare ulteriormente i fondi destinati alla beneficienza e alle attività solidali svolte sul nostro territorio, giungendo quindi ad un plafond di risorse pari a 1 milione e 700 mila euro per il 2020. I nostri soci, inoltre, potranno continuare ad usufruire dei benefit promossi dalla nostra banca. Solo nel 2019 ben 600.000 euro sono stati stanziati a favore dei soci per partecipare a manifestazioni sociali, per sottoscrivere tutele assicurative o previdenziali e per aderire a campagne a tutela della salute. Un valore aggiunto rivolto ai nostri soci e che differenzia la nostra Bcc".