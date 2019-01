Porte aperte in Cna per le imprese balneari

Lunedì 28 gennaio, presso la sede della CNA comunale di Ravenna in via Cilla 58, dalle ore 16 alle ore 18, la CNA incontrerà le imprese balneari per fornire maggiori spiegazioni su come validare la proroga di 15 anni ottenuta con la Legge di Bilancio e per fornire tutti gli elementi necessari per capire come proseguire l’impegno per la “fuoriuscita” dalla Bolkestein. Saranno presenti Nevio Salimbeni, responsabile di CNA Turismo e Bruno Borghetti, portavoce CNA Balneatori, oltre ai funzionari della CNA con i quali sarà possibile verificare le singole posizioni e i temi in rapporto con le Amministrazioni locali.