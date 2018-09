Porto, i consiglieri Pd: "Nessuna tassazione sui canoni riscossi dalle Autorità portuali"

"Non si può applicare una tassazione sui canoni riscossi dalle Autorità del Sistema Portuale poiché si tratta di "enti pubblici e non economici che amministrano il demanio marittimo in nome e per conto dello Stato, senza svolgere alcuna attività di impresa. Lo Stato deve farsi portavoce della questione in sede comunitaria". Lo chiedono in una risoluzione Gianni Bessi (Pd) e altri otto consiglieri dem: Antonio Mumolo, Lia Montalti, Manuela Rontini, Massimo Iotti, Stefano Caliandro, Mirco Bagnari, Paolo Calvano e Marcella Zappaterra.

Ad aprile scorso, la Commissione europea ha mosso una contestazione all'Italia secondo la quale "il mancato assoggettamento delle Autorità del Sistema Portuale all'imposta sul reddito delle società configurerebbe un possibile aiuto di Stato". "Una contestazione illogica - secondo i democratici - che, oltretutto, potrebbe anche gravare sui loro bilanci, costringendoli ad aumentare i costi delle concessioni e rendendo meno competitiva l'offerta per gli armatori, che sceglierebbero altri porti con danni incalcolabili per il nostro sistema portuale. Nella nostra regione vi è il Porto di Ravenna, uno dei principali porti italiani, nonché la sede di una delle quindici Autorità del Sistema Portuale che governano il sistema".

I consiglieri chiedono quindi al Governo, e in particolare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a che punto sia il percorso di chiarimento avviato con la Commissione sulla questione e insistono sulla necessità di fare valere in sede comunitaria la peculiarità di questi enti pubblici che "non svolgono alcuna attività economica e dunque non possono essere configurabili come soggetto imprenditoriale".