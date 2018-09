Premiata la start up che produce miele mettendo "al sicuro" le api

Food innovation e sostenibilità vanno a braccetto, le idee diventano startup e progetti di ricerca universitari che avranno la possibilità di crescere ulteriormente ed entrare in connessione con grandi imprese cooperative leader di mercato. La giuria di Think4Food, una call rivolta a start up, studenti e ricercatori under 40 che stanno sviluppando idee innovative e sostenibili (in grado di contribuire al raggiungimento a uno più dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda Onu 2030) nel settore agroalimentare, ha selezionato i tre progetti vincitori.

Tra questi c'è anche Beeing, startup di Faenza che ha inventato un'arnia per produrre miele in contesti urbani e estrarlo senza entrare in contatto con le api. Al progetto di ricerca e alle startup è stato assegnato un premio di 3.500 mila euro ciascuno. La premiazione dei vincitori è avvenuta giovedì, nel corso dell'evento "Think4Food: scenari futuri per l'economia agroalimentare" ospitato dalla Fondazione Fico.