Premiati 25 nuovi 'Maestri del commercio': Aquila di ferro a Ernesto Giuseppe Alfieri

L’Associazione 50&Più, aderente a Confcommercio provincia di Ravenna, premierà i propri soci che hanno svolto un’attività del commercio, turismo o servizi per oltre 25, 40 e 50 anni conferendo loro l’onorificenza nazionale di Maestri del Commercio. La premiazione avverrà sabato 30 novembre, alle ore 10.00, presso la Sala Cavalcoli della Camera di Commercio: quest’anno il premio, che ha cadenza biennale, viene assegnato a 25 imprenditori. Nell’occasione sarà, inoltre, conferito il Premio Speciale Aquila di ferro ad una personalità ravennate che si sia distinta nella propria attività a favore dell’intera comunità. Quest’anno il premiato è Ernesto Giuseppe Alfieri, Presidente Fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna.

Questo l’albo d’oro del premio speciale Aquila di ferro: Cardinale Ersilio Tonini (2003), Pietro Baccarini (2005), Arrigo Sacchi (2007), Cristina Muti Mazzavillani (2009), Antonio Patuelli (2011), Giordano Angelini (2013), Aristide Canosani (2015), Gabriele Albonetti (2017). Alla giornata, oltre al Presidente di 50&Più Ravenna Ottavio Righini, saranno presenti il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale, il Presidente della Camera di Commercio di Ravenna Giorgio Guberti, il Presidente Confcommercio provincia di Ravenna Mauro Mambelli. 50&Più è un’Associazione di pensionati che conta a Ravenna circa 3.800 soci ed in Italia oltre 330 mila. Ogni due anni conferisce questi riconoscimenti per ringraziare i propri soci più longevi del loro lavoro ed anche per indicarli ad esempio per i più giovani.

L'elenco dei premiati

MAESTRI DEL COMMERCIO - Aquila d’argento - 25 anni di attività: Bruno Caravita, Anna Maria Pezzi, Franco Rambelli, Giuliano Zampiga.

MAESTRI DEL COMMERCIO - Aquila d’oro - 40 anni di attività: Pietro Amadei, Ivonne Bartolini, Paolo Biserna, Marcello Cereda, Ferruccio Fortunati, Marcello Montanari, Dante Petitoni, Aldo Pezzi, Elviro Venturini.

MAESTRI DEL COMMERCIO - Aquila di diamante - 50 anni di attività: Verdiana Baioni, Francesco Bertozzi, Eligio Braga, Giorgio Cellarosi, Itala Cipriani, Adelmo Cornacchia, Giancarlo Mazzoni, Romeo Mordenti, Paola Nardi, Pier Angelo Rani, Franco Sedioli, Alberto Vigna.

MAESTRI DEL COMMERCIO - Premi Speciali: Alfredo Dini di Lugo, Targa Socio Emerito per aver ‘doppiato’ i 50. Infatti ha ben 102 anni con alle spalle una vita avventurosa che racconta nei suoi scritti. E’ stato commerciante, ma anche soldato, impegato Eni e tanto altro. Premiato da 50& Più nazionale a Salsomaggiore nel 2018 per il racconto ‘Natascia’. Maria Cristina Venturelli. In Camera di commercio dal 1999, proveniente da Forlì la sua città, nel 201 viene nominato Segretario Generale Vicario, dal 2016 Segretario Generale della CCIAA di Ravenna. Il 30 novembre 2019 lascia l’incarico ufficialmente per raggiunti limiti di età.