Presentazione dei corsi gratuiti al centro per l'impiego di Ravenna

I Centri per l'impiego di Ravenna organizzano due giornate di presentazione di corsi formativi gratuiti, in quanto co-finanziati dalla Regione Emilia Romagna con risorse del Fondo sociale europeo. Sono destinati a maggiorenni non occupati, domiciliati o residenti in Emilia Romagna. Hanno una durata compresa tra 300 e 600 ore (articolati tra teoria e stage in azienda), e rilasciano certificati di competenze o di qualifica professionale. Le presentazioni si svolgeranno presso il Centro per l'impiego di Ravenna, in Via Teodorico 21, in queste date:

Lunedì 25 marzo, ore 14:30 - Operatore di cucina per hotel ISCOM E.R. Ravenna - Cameriere di sala e bar con competenze in enogastronomia del territorio - ISCOM E.R. Cervia - Tecnico sala/bar specializzato in sommelierie, ISCOM E.R. Cervia - Tecnico dei servizi turistico ricettivi specializzato in social media marketing aziendale, ISCOM E.R. Cervia

Mercoledì 27 marzo, ore 14:30 - Operazione delle lavorazioni carni, Demetra Formazione Ravenna - Operatore agricolo per ragazzi dai 18 ai 24 anni, CFP Opera Giovanni XXIII, Alfa Piangipane (Ra) - Operatore meccanico esperto in programmazione MUCN e sistemi CAD, FORMART Ravenna - Operatore impianti termoidraulici specializzato nell’installazione, gestione, manutenzione di sistemi ad elevata efficienza energetica, ECIPAR Ravenna - Operatore alle cure estetiche specializzato in fitocosmesi, ECIPAR Ravenna - Tecnico esperto nella gestione aziendale: nuove competenze per il performance management a supporto della competitivita’ di impresa, ECIPAR Ravenna

