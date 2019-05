Lavoratori portuali in piazza per lo sciopero nazionale: "Rinnovateci il contratto"

Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno proclamato una prima giornata di mobilitazione nazionale e hanno indetto, per giovedì, uno sciopero nazionale di 24 ore nei porti italiani. L’astensione dal lavoro riguarda tutti i lavoratori degli organici del porto e comunque tutti i dipendenti delle imprese ex art 16/17/18 della Legge 28 gennaio 1994 n.84 e dei dipendenti della Autorità di Sistema portuale.

A Ravenna lo sciopero di giovedì mattina è stato accompagnato da un presidio davanti alla sede della Prefettura, in piazza del Popolo. "La trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del settore (Ccnl) è in una fase di stallo, a causa delle rilevanti indisponibilità datoriali su temi quali la difesa del fattore lavoro - spiegano i sindacati - Oggi rispetto all’impostazione tradizionale del lavoro dei terminalisti portuali, il mutamento genetico in atto – attraverso l’ampia partecipazione delle compagnie di navigazione e di fondi finanziari nelle mappe degli assetti societari in molti porti italiani – fa registrare un deciso condizionamento anche sul tavolo contrattuale. La strategia appare rivolta a ricavare tagli di costi lungo le filiere di trasporto, a spese dei lavoratori e delle condizioni di lavoro e di sicurezza. Il tutto ratificato dal “silenzio assenso” del Governo e del Ministero competente che, oltre a eludere ogni richiesta di confronto con i sindacati, sembra perseguire obiettivi disarticolati e dettati più da una strategia rivolta a destrutturare il sistema di regole in essere. In relazione alla tutela dei diritti minimi essenziali garantiti, l’astensione dal lavoro si svolge nel rispetto delle previsioni contenute nel Ccnl dei lavoratori dei porti all’art.49".

Foto Massimo Argnani